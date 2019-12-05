Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению парижской компании общественного транспорта RATP, из-за забастовки в четверг полностью прекратится движение поездов на одиннадцати линиях парижского метро - 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 12, 13. Крайне ограниченным движение будет на линиях 4, 7 и 9. В обычном режиме функционировать будут лишь беспилотные 1 и 14 линии парижской подземки.

Значительные перебои предполагаются в работе пригородных парижских электричек RER. Также во французской столице будут ходить лишь около 30% автобусов и трамваев.

Забастовка приведет к отмене 90% высокоскоростных поездов TGV во Франции и пригородных поездов сети Transilien. Кроме того, авиакомпания EasyJet сообщила об отмене 233 внутренних рейсов и рейсов на средние дистанции. Air France отменила 30% рейсов во Франции и 15% - на средние дистанции.

Альтернативными способами передвижения будут велосипеды, самокаты, скутеры. Также французам рекомендуют пользоваться сервисами поиска попутчиков, чтобы добраться до работы.

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