Суд во Франции отправил в тюрьму участников конфликта с полицейскими

5 декабря 2019 10:14 (UTC+04:00)

Суд присяжных департамента Эссонн приговорил восьмерых молодых людей к тюремному заключению сроком от 10 до 20 лет за участие в конфликте в 2016 году, в котором двое полицейских пострадали от "коктейлей Молотова". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Франс Пресс.

Процесс проходил в закрытом режиме с 15 октября. Восемь молодых людей признали виновными в покушении на убийство представителей власти.

Осенью 2016 года в городах Франции проходили акции протеста полицейских в связи с инцидентом в коммуне Вири-Шатийон (департамент Эсон), где 8 октября произошел конфликт между группой молодежи из 15 человек и стражами порядка. В результате инцидента двое полицейских пострадали. Один из них получил серьезные ожоги.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Европа 07:28
Узбекистан создал СП с французской Orano Mining для добычи урана
Бизнес 4 декабря 14:53
Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
Европа 4 декабря 05:06
Около 90% поездов будут отменены во Франции 5 декабря из-за забастовки
Европа 4 декабря 02:30
В Париже состоялся международный франко-грузинский деловой совет MEDEF
Бизнес 3 декабря 16:17
ЕК координируется с Францией по угрозам США ввести пошлины
Европа 3 декабря 15:48
Лента новостей
Венгерский "Эксимбанк" выделил кредит узбекскому банку
Финансы 11:49
В Баку проходит семинар в сфере обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности
Общество 11:44
В Турции запретили продажу смартфонов XIAOMI - MI 5S
ИКТ 11:40
Президент Казахстана посетит Германию с официальным визитом
Казахстан 11:32
«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с погодными условиями
Энергетика 11:32
Экспорт одежды из Турции вырос почти на 20% (Эксклюзив)
Турция 11:22
В январе-ноябре Турция экспортировала электротовары на сумму свыше $58 млрд (эксклюзив)
Турция 11:17
За январь-ноябрь Турция экспортировала цемент на сумму более 18 миллиардов долларов
Турция 11:11
В Баку изменена схема движения одного из маршрутов
Транспорт 11:06