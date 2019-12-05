Суд во Франции отправил в тюрьму участников конфликта с полицейскими

Суд присяжных департамента Эссонн приговорил восьмерых молодых людей к тюремному заключению сроком от 10 до 20 лет за участие в конфликте в 2016 году, в котором двое полицейских пострадали от "коктейлей Молотова". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Франс Пресс.

Процесс проходил в закрытом режиме с 15 октября. Восемь молодых людей признали виновными в покушении на убийство представителей власти.

Осенью 2016 года в городах Франции проходили акции протеста полицейских в связи с инцидентом в коммуне Вири-Шатийон (департамент Эсон), где 8 октября произошел конфликт между группой молодежи из 15 человек и стражами порядка. В результате инцидента двое полицейских пострадали. Один из них получил серьезные ожоги.

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