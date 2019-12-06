В Париже во время протестов задержали 90 человек

6 декабря 2019 01:23 (UTC+04:00)

Число задержанных в ходе протестной акции в Париже достигло 90 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила префектура полиции.

Крупнейшие профсоюзы Франции объявили в Париже массовую акцию против пенсионной реформы. Шествие началось около 17:00 (GMT+4) от Восточного вокзала в сторону площади Нации.

В столице мобилизованы шесть тысяч полицейских и жандармов.

Корреспондент РИА Новости передает, что протестующие начали бить витрины, кидать в полицию петарды и взрывпакеты, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

Участники акции подожгли покрышки, площадь и соседние улицы оказались окутаны дымом и слезоточивым газом.

Несколько десятков тысяч человек разбежались по соседним улицам, фактически парализовав автомобильное движение. Прохожие пытаются оказать друг другу медицинскую помощь.

По сообщению телеканала BFMTV, протесты в Нанте и Бордо сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.

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