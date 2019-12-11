Число задержанных на манифестации в Париже выросло до 30 человек

11 декабря 2019 00:47 (UTC+04:00)

Полиция задержала 30 участников демонстрации, организованной во французской столице против готовящейся реформы пенсионной системы страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал BFM.

Ранее сообщалось о 22 задержанных. Согласно информации МВД страны, в акции приняли участие 31 тыс. человек, что вдвое меньше, чем в ходе дебютной манифестации 5 декабря, когда власти насчитали 65 тыс. участников марша.

Колонна активистов профсоюзов, "желтых жилетов", феминистических и других организаций дошла до финальной точки маршрута на площади Данфер-Рошеро в XIV округе французской столицы примерно в 15:30 по местному времени (17:30 мск). В течение пары часов произошло несколько столкновений наиболее агрессивных участников со стражами порядка, однако по завершении акции префектура полиции отчиталась в своем Twitter о том, что день прошел без инцидентов. Ожидается, что следующие протесты такого рода пройдут во Франции 12 и 17 декабря.

Как и в столице, власти региональных центров также отчитались о снижении мобилизации сторонников забастовки. В Марселе и Тулузе, например, полиция насчитала 12 тыс. человек против 25 тыс. и 33 тыс. на прошлой неделе. В Лионе, Бордо и Нанте также зафиксировано 9 тыс. манифестантов, что вдвое меньше, чем в четверг.

Парижское автономное управление транспорта (RATP) сообщило, что ситуация в столичном регионе 11 декабря останется практически без изменений, 10 веток метро все так же полностью закрыты, еще четыре работают лишь в часы пик. На протяжении всего дня предоставление услуг гарантированно только на линиях 1 и 14, где ходят автоматизированные составы.

Движение пригородных электричек RER на линиях A и B по-прежнему сокращено на 50% и 70% соответственно. Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) сообщило о незначительном увеличении количества поездов в отдельных регионах, а также гарантировало наличие уже заявленных междугородних электричек и скоростных поездов TGV (вплоть до воскресенья.

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