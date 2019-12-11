Число задержанных на манифестации в Париже выросло до 30 человек

Полиция задержала 30 участников демонстрации, организованной во французской столице против готовящейся реформы пенсионной системы страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал BFM.

Ранее сообщалось о 22 задержанных. Согласно информации МВД страны, в акции приняли участие 31 тыс. человек, что вдвое меньше, чем в ходе дебютной манифестации 5 декабря, когда власти насчитали 65 тыс. участников марша.

Колонна активистов профсоюзов, "желтых жилетов", феминистических и других организаций дошла до финальной точки маршрута на площади Данфер-Рошеро в XIV округе французской столицы примерно в 15:30 по местному времени (17:30 мск). В течение пары часов произошло несколько столкновений наиболее агрессивных участников со стражами порядка, однако по завершении акции префектура полиции отчиталась в своем Twitter о том, что день прошел без инцидентов. Ожидается, что следующие протесты такого рода пройдут во Франции 12 и 17 декабря.

Как и в столице, власти региональных центров также отчитались о снижении мобилизации сторонников забастовки. В Марселе и Тулузе, например, полиция насчитала 12 тыс. человек против 25 тыс. и 33 тыс. на прошлой неделе. В Лионе, Бордо и Нанте также зафиксировано 9 тыс. манифестантов, что вдвое меньше, чем в четверг.

Парижское автономное управление транспорта (RATP) сообщило, что ситуация в столичном регионе 11 декабря останется практически без изменений, 10 веток метро все так же полностью закрыты, еще четыре работают лишь в часы пик. На протяжении всего дня предоставление услуг гарантированно только на линиях 1 и 14, где ходят автоматизированные составы.

Движение пригородных электричек RER на линиях A и B по-прежнему сокращено на 50% и 70% соответственно. Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) сообщило о незначительном увеличении количества поездов в отдельных регионах, а также гарантировало наличие уже заявленных междугородних электричек и скоростных поездов TGV (вплоть до воскресенья.

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