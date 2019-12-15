Мэр Версаля борется с недобросовестным использованием названия города в рекламе

Мэр французского города Версаль, на территории которого расположен одноименный дворцово-парковый комплекс, борется с недобросовестным использованием названия города в рекламе поставщика электроэнергии Total Direct Energie, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Претензии мэра касаются рекламного ролика, в котором глава семьи борется с безответственным использованием электроэнергии своими детьми, бегая по дому и выключая свет. Мужчина постоянно повторяет выражение: "C'est pas Versailles ici!" ("Здесь не Версаль!" - перевод с французского, прим. ТАСС). Как посчитали журналисты газеты Le Parisien, это выражение повторяется семь раз за 40 секунд. По мнению мэра Франсуа де Мазьера, такое использования названия города может бросить тень на жителей Версаля, которые наоборот ответственно подходят к потреблению электроэнергии. При этом, по словам градоначальника, компания даже не подумала спросить разрешения города прежде, чем снимать и распространять такой ролик.

"Это плачевно и оскорбительно, - считает 68-летняя жительница Версаля, присутствовавшая на обсуждении этой проблемы в городском совете. - Здесь все очень ответственно подходят к использованию электроэнергии, включая сотрудников дворца. Я понимаю недовольство мэра, который заявил, что компании, которые хотят использовать название в рекламных целях, сперва должны спросить разрешение города".

Однако в компании Total заверяют, что эта фраза стала популярной во Франции еще во времена правления короля Людовика XIV, который построил дворец и разместил в нем свою резиденцию. "Это выражение очень распространено, и оно касается излишеств двора короля Людовика XIV, особенно в отношении чрезмерных трат на иллюминацию дворца, - заявил генеральный директор компании Патрик Пуянне. - Эта реклама никоим образом не критикует политику местных властей. Я не сомневаюсь, что жители Версаля стараются разумно потреблять электроэнергию".

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