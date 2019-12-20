Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми

Жертвами французского врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека, которого подозревают в насилии и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, могли стать 349 детей, сообщает портал France Info со ссылкой на прокуратуру, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 250 потенциальных жертвах врача. В пятницу на пресс-конференции прокурор города Лорьян на западе Франции Лорелин Пейрефит заявила, что Ле Скуарнек подозревается в насилии и домогательствах в отношении 349 детей за 30 лет его карьеры.

Прокурор отметила, что по ряду фактов уже истек срок давности. "Прокуратура Лорьяна ведет методичную работу, чтобы проверить, на какие и сколько фактов влияет срок давности", - добавила она.

Прокурор также сообщила, что в рамках дела дали показания 229 человек, 197 человек подали жалобы.

Расследование в отношении Ле Скаурнека было начато в мае 2017 года, он был заключен под стражу.

В марте следующего года хирург должен предстать перед судом по обвинению в изнасилованиях и домогательствах в отношении четырех несовершеннолетних.

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