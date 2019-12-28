В Германии пассажиры трамвая взяли его управление на себя

28 декабря 2019 00:39 (UTC+04:00)

В немецком городе Бонн пассажиры сами остановили трамвай, машинист которого потерял сознание, сообщает General Anzeiger, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамвай ехал по маршруту поздним вечером. Примерно в час ночи пассажиры заподозрили неладное: транспорт перестал останавливаться на остановках. Попробовали связаться с машинистом, но никто не ответил. Кто-то нажал на экстренный тормоз, но это не сработало.
После тщетных попыток достучаться до машиниста двое предприимчивых граждан выбили окно в его кабину. Внутри они увидели водителя без сознания.

Остальные пассажиры связались с транспортной компанией, которой принадлежит трамвай. По телефону им объяснили, как правильно остановить состав.

Серьезно никто не пострадал, а о причинах плохого самочувствия машиниста не сообщается. Мэр Бонна Ашок Фридхаран назвал пассажиров героями.

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