Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания, вызвавший массовые протесты

28 декабря 2019 20:38 (UTC+04:00)

Президент Черногории Мило Джуканович подписал принятый ранее парламентом закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской православной церкви (СПЦ), перелает Trend со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщил в субботу телеканал RTCG.

Принятый законопроект предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на пятницу. В его поддержку проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. В ряде городов прошли массовые протесты против принятия закона, а СПЦ заявила, что он направлен на отчуждение ее имущества в Черногории.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Протестующие заблокировали туристическую столицу Черногории
Другие страны 26 декабря 23:44
Беларусь и Черногория рассматривают возможность организации регулярного авиасообщения
Беларусь 19 ноября 17:11
Сборная Англии вышла на ЧЕ-2020, разгромив черногорских футболистов в своем 1000-м матче
Спорт 15 ноября 03:36
В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
Европа 2 ноября 01:47
Нахчыванская компания поставит сухофрукты и вина на рынок Европы
Бизнес 22 августа 14:33
В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе
Другие страны 14 августа 23:25
Лента новостей
Азербайджан реализует проекты по альтернативным источникам энергии
Энергетика 21:03
В Кюрдамире передан в пользование вынужденных переселенцев новый жилой комплекс на 563 семьи (ФОТО)
Общество 20:58
СМИ: Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом
США 20:36
Для пассажиров Bek Air организован дополнительный ж/д поезд
Казахстан 20:18
В Венгрии открылся Дом Азербайджана (ФОТО)
Политика 20:09
Казахстанская SCAT продлевает оказание помощи пассажирам Bek Air
Казахстан 20:00
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
Европа 19:57
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии обнародовал цены на бензин в Грузии
Энергетика 19:43
В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 19:40