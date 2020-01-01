В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами

Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Все наши худшие опасения стали реальностью. В вольере с обезьянами нет выживших животных... Вскоре после полуночи нас поразила невообразимая трагедия. Наш дом с человекообразными обезьянами сгорел дотла", - сообщили на странице зоопарка в Facebook. Отмечается, что огонь не задел соседний вольер, в котором обитали гориллы.

Полиция Крефельда сообщила, что в огне погибло более 30 животных, причина возгорания пока не установлена. Уголовная полиция Германии начала расследования инцидента.

Как сообщает телерадиокомпания WDR со ссылкой на пожарных, пожар мог спровоцировать фейерверк. В вольере обитали шимпанзе, орангутаны, игрунки и другие обезьяны.

Руководство зоопарка поблагодарило за многочисленные предложения помощи от населения. "Пожалуйста, поймите, что мы пока находимся в смятении и не можем точно сказать, требуется ли нам помощь и какая", - сообщило руководство в Facebook. Зоопарк будет закрыт 1 января.

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