Борис Джонсон обсудил обострение обстановки на Ближнем Востоке с премьером Ирака

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник провел телефонную беседу с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди. Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства, стороны говорили о путях деэскалации возросшей в регионе напряженности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры обсудили необходимость снизить напряженность в регионе и договорились сотрудничать в поиске дипломатического пути продвижения вперед, - сказано в заявлении Даунинг-стрит, 10. - Премьер-министр также подчеркнул тот факт, что Соединенное Королевство сохраняет непоколебимую приверженность обеспечению стабильности в Ираке и суверенитета страны".

Ранее представитель британского премьера заявил о том, что обстановка в Иране и Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США станет одной из основных тем заседания Совета безопасности Великобритании, которое состоится во вторник.

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