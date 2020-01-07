В Британии назвали условие вывода войск из Ирака

7 января 2020 21:08 (UTC+04:00)

Британские военные покинут Ирак, если им будет предписано это сделать, однако Лондон хотел бы сохранить военное присутствие в этой стране, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье парламент Ирака принял резолюцию с требованием вывода всех иностранных войск со своей территории.

"Мы пытаемся сказать им (властямИрака - ред.), что в их же интересах дать нам возможность остаться (в стране - ред.). Но мы с уважением отнесемся к суверенитету Ирака. Если они потребуют от нас покинуть страну, то это будет их правом, и мы будем его уважать", - сказал Уоллес, выступая во вторник в парламенте.

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