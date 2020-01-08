ЕС хочет скорейшего приезда Зарифа в Брюссель

8 января 2020 17:54 (UTC+04:00)

Евросоюз хотел бы, чтобы визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель состоялся как можно скорее, хотя не обязательно, чтобы это произошло перед или во время внеочередного Совета глав МИД стран ЕС, назначенного на ближайшую пятницу. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано на брифинге.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее в январе пригласил Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе, выразив обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Затем Боррель в Twitter написал, что на 10 января созвано внеочередное заседание совета глав МИД стран ЕС, где речь пойдет, в том числе, о последних событиях в Иране.

"Приезд министра Зарифа в Брюссель для продолжения сотрудничества с главой дипломатии ЕС не имеет прямой связи с Советом глав МИД (стран ЕС)", - сказал Стано.

При этом он по-прежнему не подтверждает визит Зарифа. "Как я сказал вчера, когда у нас будет информация об этом, мы сообщим вам", - сказал представитель ЕК.

"Не обязательно, чтобы это было именно до Совета глав МИД ЕС, во время или сразу после него. Но чем быстрее, тем лучше, потому что деэскалация очень и очень важна", - заявил Стано.

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