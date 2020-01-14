Французское бюро опровергло отправку черных ящиков украинского Boeing

14 января 2020 13:56 (UTC+04:00)

"Черные ящики" с разбившегося под Тегераном украинского самолета не будут отправлены во Францию, расшифровывать их будут в Украине. Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили в ходе пресс-конференции сообщил, что иранские власти отправили для расшифровки во Францию "черный ящик" с разбившегося под Тегераном украинского лайнера.

"Нет, нет, это неправда, я не подтверждаю эту информацию", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявление иранской стороны.

По его словам, "план прежний: отправиться в Украину и работать там". "Может он (план) и поменялся, но, в любом случае, ящики не отправляются во Францию, это неправда", - добавил представитель BEA.

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