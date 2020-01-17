Совладелица прав на фильмы о Бонде ответила, может ли он быть женщиной

17 января 2020 05:31 (UTC+04:00)

Продюсер Барбара Броколли, которая является одной из управляющих кинокомпании Eons Prod., снявшей все фильмы о Джеймсе Бонде, рассказала, что она думает о будущем главного героя франшизы, сообщает Variety.

В интервью изданию она заявила, что Бонда может играть актер любой расы, но он никогда не будет женщиной.

"Цвет кожи у него может быть любым, но он мужчина", - заявила она.

Броколли пояснила, что она выступает за появление новых персонажей, которых могли бы сыграть женщины, но против того, чтобы они исполняли роль, написанную для мужчины.

"Нам нужно придумывать новых сильных персонажей для дам. Мне не очень-то интересно брать мужскую роль и отдавать ее актрисе. Думаю, они заслуживают большего", - добавила Броколли.
В следующем фильме к Бонду присоединятся две женщины: агент ФБР (Анна де Армас) и агент 00 (Лашана Линч).

Пирс Броснан, игравший главного героя франшизы с 1995 по 2002, подвергся резкой критике в 2015 году за схожую позицию.

Eons Prod. занимается вопросами дистрибуции и финансирования фильмов франшизы.

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