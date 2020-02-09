Шотландским алкоголикам начнут наливать бесплатно

В Глазго, Шотландия, начнет действовать программа по лечению бездомных алкоголиков, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным BBC News, "лечить" пьяниц будут бесплатным алкоголем, который им будут наливать дозированно под присмотром врачей.

Инициатором проекта стала правозащитница Кэрен Маккласки, взяв за основу канадскую программу помощи Managed Alcohol Project, которая существует с 1996 года.

Отмечается, что первыми участниками программы будут алкоголики, которых неоднократно ловили при совершении преступлений из-за зависимости.

По мнению властей, "лечебный" алкоголь будет для казны дешевле, чем последствия преступлений.