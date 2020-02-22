Во Франции задержали лидера "желтых жилетов"

Основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ вывели с территории ежегодного Международного сельскохозяйственного салона в Париже, где находился президент Франции Эммануэль Макрон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, инцидент произошел в выставочном центре Порт-де-Версаль, куда прибыл Макрон.

В Елисейском дворце журналистам пояснили, что когда Друэ находился перед стендом с зерновой продукцией, началась несанкционированная акция протеста. В связи с этим охрана президента попросила Друэ удалиться на основании постановления префектуры, запрещающего любые демонстрации вблизи и непосредственно на самой сельскохозяйственной выставке. Идеолог "желтых жилетов" отказался уйти, после чего его вывели из павильона. Как сообщил его адвокат, Друэ поместили под стражу.

По информации канала, в течение недели Эрик Друэ несколько раз выступал с призывом к сторонникам прийти на Международный сельскохозяйственный салон, чтобы выразить неудовольствие Макрону.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.