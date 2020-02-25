В Италии отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

Организаторы целого ряда культурных мероприятий в Италии - презентаций книг и выставок, пресс-конференций и премьер - отменяют или переносят их из-за распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В областях Ломбардия и Венето, где выявлены очаги распространения вируса, закрыты все театры, включая "Ла Скала" в Милане и "Ла Фениче" в Венеции, музеи, библиотеки, галереи. Крупнейшие достопримечательности закрыты в Лигурии, где пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения. До конца недели посетителей не принимает Аквариум Генуи и Палаццо Дукале - центральный выставочный зал города. Подобные меры распространяются на области Фриули-Венеция-Джулия и Трентино-Альто-Адидже.

Министерство культуры отменило акцию "Бесплатный музей по воскресеньям", которая проходит во всех государственных музеях в первое воскресенье месяца. "1 марта будет приостановлена акция, которая позволяет бесплатно посетить музеи, археологические парки и другие достопримечательности", - говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения и по решению Совмина приостанавливаются все программы школьных экскурсий.

Из-за закрытия кинотеатров в нескольких областях отложен выход на экраны двух фильмов. Значительно снизились кассовые сборы уже идущих фильмов, указывает канал RAI News 24 со ссылкой на представителей отрасли.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 229, включая шесть летальных исходов. Один больной выздоровел. Большинство заразившихся проживают в северной области Ломбардия.