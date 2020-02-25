Во Франции выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом были обнаружены во вторник во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения Франции Жерома Саломона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, одной из заразившихся является китаянка, она въехала во Францию 7 февраля и была госпитализирована в Париже. Второй пациент - француз, который вернулся в страну из итальянской Ломбардии. Сейчас он находится в больнице в регионе Овернь- Рона- Альпы на юго-востоке Франции.

Ранее ВОЗ сообщала, что во Франции было зарегистрировано 12 случаев заражения, один больной скончался, остальные выздоровели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.