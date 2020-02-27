Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 44

Европа 27 февраля 2020 23:31 (UTC+04:00)
Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 44

Еще 14 новых случаев заражения новым коронавирусом были выявлены на западе Германии, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Об этом сообщило в четверг региональное министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все 14 человек проживают в районе Хайнсберг. Таких образом, число заразившихся там уже составляет 20. В карантине в Хайнсберге находятся около 400 человек.

Всего в Германии выявлено не менее 44 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Накануне вечером министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о "начале эпидемии" коронавируса в ФРГ. "Цепочки передачи инфекции отчасти уже не отследить", - сказал он.

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