В Люксембурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Люксембурге, власти ожидают результатов повторного исследования у мужчины, прибывшего из Италии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал RTL.

Отмечается, что мужчина в возрасте примерно 40 лет прибыл из Италии через международный аэропорт в Шарлеруа, результат первого теста показал наличие у него коронавируса. Мужчина сам прибыл в больницу и сообщил о своих симптомах.

Сейчас мужчина находится в больнице, власти ожидают результатов повторного исследования, они станут известны в воскресенье утром, уточняет портал.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.