Из больницы Марселя похитили 2 тыс. медицинских масок

Неизвестные похитили 2 тыс. хирургических масок из больницы Марселя. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse, передает Trend со сыслкой на ТАСС.

По данным агентства, маски предназначались для врачей и пациентов хирургического отделения. "В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы найти виновного или виновных", - отметил представитель больницы. Также всем сотрудникам было направлено письмо, в котором подчеркивается, что эти маски предназначены для использования только в профессиональных целях.

Агентство также сообщает, что остатков на складе вполне хватит для нормального функционирования больницы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок во Франции будут реквизированы и переданы сотрудникам системы здравоохранения и тем, кого затронуло распространение коронавируса.

Во вторник санитарно-медицинское агентство Sante publique France сообщило о выявлении 13 новых случаев заражения коронавирусом на территории Франции, таким образом, их общее количество с начала февраля выросло до 204. Согласно последней информации, умерли четыре человека.