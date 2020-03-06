В Стокгольме выявили еще 28 случаев заражения коронавирусом

Власти Стокгольмского региона сообщили в четверг о выявлении еще 28 случаев заражения коронавирусом, таким образом число заболевших на территории Швеции достигло 94 человек, сообщается на сайте администрации региона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Отчет за сегодняшний день показывает, что еще у 28 человек было выявлено заражение коронавирусом. Таким образом, всего в регионе 59 заболевших. Они находятся в карантине чтобы снизить риск распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Общее число зараженных в Швеции в четверг достигло 94 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.