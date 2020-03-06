Макрон призвал реже навещать пожилых людей

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за коронавируса призвал французов постараться как можно реже навещать пожилых людей.

"Во время этой эпидемии нужно, прежде всего, по максимуму ограничить визиты. И я прошу всех граждан проявить чувство ответственности, сделать эту жертву. Я знаю, что иногда это трудно, но нужно по максимуму постараться избежать посещения наших стариков", - сказал Макрон, чье выступление в доме престарелых транслировал телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.