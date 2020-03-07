Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило 700

Число случаев заражения новым коронавирусом на территории Франции достигло 716. Об этом говорится в распространенной в субботу информации на сайте санитарно-медицинского агентства Sante publique France, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телеканал BFM также со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает о трех новых погибших в результате болезни, вызванной коронавирусом. Таким образом общее количество смертей на территории Франции возросло до 11. Ранее сообщалось о 613 случаях заражения и девяти смертельных случаях.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.