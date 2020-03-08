В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом

Два первых случая заражения новым типом коронавируса зарегистрированы в Болгарии, однако образцы анализов пациентов отправлены на повторные тесты в столичную лабораторию, чтобы окончательно подтвердить, действительно ли они болеют COVID-19, заявил на брифинге поздно вечером в субботу глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Четыре образца из тех, что были проверены в провинциальных больницах, дали сомнительно положительный результат. Впоследствии была проведена еще одна проверка для подтверждения, и два образца вновь показали положительный результат", - заявил Мутафчийский.

Он сообщил, что далее компетентные ведомства будут действовать в соответствии с планом по обращению с зараженными новым коронавирусом пациентами. Тем не менее, до тех пор, пока результат не подтвердится окончательно, никаких чрезвычайных мер предприниматься не будет.

Во-первых, из-за того, что лабораторные данные, полученные в провинциальных учреждениях, могут быть недостаточно достоверны, образцы указанных двух пациентов продолжат исследовать в национальной лаборатории в Софии. Также будут установлены последние контакты зараженных.

По данным властей, потенциально зараженные – 27-летний мужчина из города Плевен и 75-летняя жительница города Габрово. Они находятся в инфекционных отделениях больниц по месту жительства, состояние обоих стабильное.

В минздраве страны уточнили, что этим пациентам провели по три теста. Два из них дали положительный результат, а третий – отрицательный. Именно поэтому образцы пациентов были направлены в Софию для проведения дальнейших тестов.