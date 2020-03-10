Мальта приостановила все транспортное сообщение с Италией из-за коронавируса

Власти Мальты приостановили все транспортное сообщение с Италией в связи с распространением там нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Премьер-министр Мальты Роберт Абела отметил, что немедленно прекращается выполнение всех авиарейсов между странами, а паромное сообщение между Сицилией и Мальтой будет осуществляться только для перевозки лекарств и грузов.

По сведениям газеты Malta Today, на Мальте зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Все заболевшие ранее посещали север Апеннин. Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 9 тыс. человек. Более 700 человек излечились, количество летальных исходов достигло 463. Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер в связи с коронавирусом на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.