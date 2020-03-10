В МИД Германии рекомендовали гражданам отменить поездки в Италию

В МИД ФРГ порекомендовали гражданам отменить поездки в Италию, отметив, что возвращение из Италии немецких граждан все еще возможно, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ограничения на свободу передвижения, которые уже применяются в отдельных областях, были распространены на всю Италию. Совершать несрочные путешествия в Италию в настоящее время не рекомендуется. Выезд в Германию еще возможен", - говорится в сообщении на сайте немецкого МИД.

Ранее власти Австрии закрыли въезд в страну из Италии для всех лиц, которые не прошли медицинское обследование на предмет заражения коронавирусом.

Ранее во вторник институт Роберта Коха сообщил о 1139 подтвержденных случаях коронавируса в Германии. В понедельник стало известно о гибели от последствий коронавируса двух пациентов в Германии. Оба случая зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалии, в частности, в городе Эссен умерла 89-летняя женщина, еще один человек скончался в округе Хайнсберг. Кроме того, в воскресенье в Египте от коронавируса скончался турист из Гамбурга.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.