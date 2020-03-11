В Румынии зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

Четыре новых случаев коронавируса зарегистрировано в Румынии, всего в стране отмечено 29 пациентов с COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Digi 24.

"Четыре новых случая заражения COVID-19 были подтверждены во вторник вечером. Зафиксировано 29 случаев коронавируса", - говорится в сообщении группы стратегического взаимодействия по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.