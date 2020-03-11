В Польше закрыли школы и вузы из-за коронавируса

Все школы и вузы Польши с 16 марта закрываются из-за коронавируса на две недели. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По последним данным, в Польше официально подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом.

"Мы приняли решение о закрытии всех образовательных площадок и высших школ на две недели с понедельника", - сказал премьер на пресс-конференции в Варшаве в среду.

Он отметил, что школы начнут закрываться уже с четверга, но родители еще смогут приводить туда детей до конца недели, если их не с кем оставить.

"Для нас ясно, что эпидемия коронавируса может стать очень грозной. Поэтому надо действовать быстро. Выразительно видно, что Польша применяет очень хорошую стратегию. Мы стараемся действовать на опережение", - сказал Моравецкий.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, дав заболеванию официальное название COVID-19.