Футболист "Ювентуса" Ругани инфицирован коронавирусом

Защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ювентус" активирует в эти часы все процедуры изоляции, предусмотренные законодательством, включая перепись тех, кто имел с ним контакт", - говорится в сообщении.