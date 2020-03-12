Футболист "Ювентуса" Ругани инфицирован коронавирусом
Защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ювентус" активирует в эти часы все процедуры изоляции, предусмотренные законодательством, включая перепись тех, кто имел с ним контакт", - говорится в сообщении.
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