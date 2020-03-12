ЕС оценит введенный США запрет на въезд из-за коронавируса

Европа 12 марта 2020 11:02 (UTC+04:00)
ЕС оценит введенный США запрет на въезд из-за коронавируса

ЕС оценит введенный США 30-дневный запрет на въезд для европейцев из-за коронавируса, который вступит в силу 13 марта. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.

"После объявленного (президентом США) Дональдом Трампом запрета на поездки, мы сегодня оценим эту ситуацию. Экономических потрясений следует избегать", - написал Мишель.

Он добавил, что ЕС принимает все необходимые меры для сдерживания распространения коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

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