У главного тренера лондонского "Арсенала" выявлен коронавирус

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером в четверг.

"Персонал команды, недавно тесно контактировавший с Микелем, отправится на самоизоляцию в соответствии с директивами правительства",- говорится в сообщении.

Отмечается, что на карантин должны попасть все игроки и тренерский штаб команды, а также некоторые футболисты из академии. "Арсенал" ожидает, что люди, не контактировавшие с Микелем, вернутся на работу в ближайшие дни.

"Жаль, что так получилось, но я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Я вновь буду работать, как только мне позволят", - отметил испанский специалист.

"Мы поддержим Микеля, тренеров и всех игроков из основной команды. Мы с нетерпением ждем возможности вернуться к тренировкам и играм, как только получим разрешение врачей. Очевидно, что полное выздоровление Микеля сейчас является приоритетом для всех нас", - сказал спортивный директор клуба Рауль Санльехи.