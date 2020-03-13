Беларусь и Россия планируют разработать новое оборудование для производства молочной продукции

Беларусь и Россия планируют разработать автоматизированные и роботизированные технологические процессы и оборудование для производства молочной продукции. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам совместного заседания коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России.



"Разработаны и проходят согласование концепции союзных программ. Они касаются разработки на основе цифровых технологий автоматизированных и роботизированных технологических процессов и оборудования для производства молока и молочной продукции, а также ресурсосберегающих и экологически безопасных интеллектуальных машинных технологий и комплексов роботизированных технических средств для эффективного производства продукции садоводства и питомниководства. Эти направления заслуживают особого внимания, так как направлены на повышение конкурентоспобности производимой конечной продукции", - сказали в пресс-службе.



Беларусь и Россия ведут совместные разработки и внедряют новые агротехнологии. С 2001 по 2016 год реализовывались программы Союзного государства "Молоко", "Плодоовощеводство", "Комбикорм", "Отходы", "Картофель и топинамбур". В результате выполнения совместных научно-исследовательских работ по агропромышленной тематике аграрная наука разработала тест-системы для диагностики гепатита Е, а также отдельные ферментные препараты. Технология ускоренного создания и качественного обновления селекционных стад крупного рогатого скота, разработанная Гродненским государственным аграрным университетом, была внедрена в селекционно-генетическом центре ООО "Бетагран Липецк" (Липецкая область).



Развивается сотрудничество в области науки и образования. Учреждения высшего образования, подчиненные Минсельхозпроду Беларуси, сотрудничают с более чем 60 российскими вузами и научными организациями в части подготовки и издания научной и учебной литературы, организации стажировок преподавателей.



Перспективной для двух стран является совместная селекция семян, государственное сортоиспытание и семеноводство сельскохозяйственных растений. В настоящее время в Государственный реестр сортов Беларуси включено 808 наименований российской и совместной селекции. Кроме того, под урожай 2019 года научные организации НАН Беларуси реализовали в Россию более 300 т оригинальных и элитных семян сельхозрастений сортов белорусской селекции. Ведется работа по закладке демонстрационных полей картофеля в Астраханской области, ярового рапса и люцерны в Татарстане.



С учетом опыта и наработок России белорусская сторона видит одним из направлений совместной работы селекцию и семеноводство овощных культур как для защищенного грунта (для зимних теплиц), так и овощей ранней группы спелости, и малораспространенных овощных культур - капустных (кольраби, пекинская, брюссельская) и зеленных.