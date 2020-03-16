В Чехии ввели общенациональный карантин

Европа 16 марта 2020 05:05 (UTC+04:00)
В Чехии ввели общенациональный карантин

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Общенациональный карантин вводится с 00.00 понедельника 16 марта в соответствии с законом об охране общественного здоровья, в целях усиления борьбы с распространением вируса COVID-19 и максимального ограничения контактов между больными и здоровыми", - сказал он.

"Согласно режиму карантина, на улицах населенных пунктов будет разрешено находиться минимальному количеству людей, которые будут лишь следовать на работу и с работы, а также, в необходимых случаях, будут посещать родственников, магазины продуктов, медучреждения и аптеки", - добавил Бабиш.

Полиция будет строго контролировать выполнение правил карантина, а нарушителей будут штрафовать, добавил премьер. Ограничение движения общественного транспорта не планируется.

В Чехии с 12 марта уже действует режим чрезвычайного положения. Всем гражданам республики запрещено покидать страну, а иностранцам запрещен въезд в Чехию. Прекращены полеты чешских авиакомпаний и движение международных поездов. Закрыты границы с соседними странами.

По словам Бабиша, к вечеру воскресенья в стране зарегистрированы 253 больных вирусом COVID-19, из них двое находятся в тяжелом состоянии, оба - водители такси Uber. Как заявил на пресс-конференции глава минздрава Чехии Адам Войтех, для медперсонала в республике не хватает около 1 миллиона респираторов.

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