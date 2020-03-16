В Греции ввели 14-дневный карантин для всех приезжающих

Все приезжающие в Грецию должны в обязательном порядке пройти 14-дневный карантин. Об этом сообщила в понедельник заместитель официального представителя правительства Аристотелиа Пелони на брифинге, посвященном мерам борьбы с распространением коронавируса. На брифинге журналисты не присутствовали, он транслировался через YouTube, но ряд присланных заранее вопросов был зачитан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пелони сказала, что все вернувшиеся в страну греки должны в обязательном порядке находиться в условиях самоизоляции в домах в течение 14 дней. На уточняющий вопрос, касается ли эта мера граждан третьих стран, которые приезжают в Грецию, она сказала: "Это касается всех, кто приезжает".

При этом Пелони не привела подробностей на счет того, где должны проходить 14-дневный карантин иностранцы, прибывающие в Грецию, с какого момента действует эта мера и касается ли она тех, кто уже в предыдущие дни приехал в страну.

Заместитель официального представителя также сообщила, что правительство решило со среды закрыть все промтоварные магазины в дополнение к крупным торговым центрам, которые уже закрыты. Супермаркеты, аптеки и автозаправки будут продолжать работать. Часы работы продовольственных магазинов увеличиваются, они также будут работать в четыре предстоящих воскресенья, чтобы в них находилось одновременно меньше покупателей. Ранее супермаркеты в Греции в воскресенье не работали.

Пелони также опровергла слухи, что правительство собирается перекрыть автодороги, чтобы прекратить перемещение жителей из столицы в регионы.

По последним данным Министерства здравоохранения, приведенным в воскресенье, 331 человек заразился коронавирусом в Греции. В больницах находятся 51 человек, состояние восьми из них тяжелое, их лечат в реанимационных отделениях. 10 человек выздоровели и были выписаны. Четверо умерли.