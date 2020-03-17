Лидеры стран ЕС хотят ограничить выдачу шенгенских виз из-за COVID-19

Главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза проведут во вторник видеоконференцию по борьбe с коронавирусом, в ходе которой утвердят ограничения на поездки граждан третьих государств на территорию союза, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник такое предложение озвучила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет о приостановке не вызванных необходимостью поездок иностранцев в ЕС сроком на 30 дней. Позже в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границы ЕС и Шенгенского пространства будут закрыты уже с полудня вторника.

Согласно предложению Еврокомиссии, эта мера не коснется дипломатов, а также тех, кто имеет разрешение на длительное пребывание в Евросоюзе, и членов семей европейских граждан. Также ограничения не распространяются на тех, кто помогает бороться с коронавирусом: врачей, медперсонала, исследователей и экспертов.