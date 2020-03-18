Британские ритейлеры вводят ограничения на покупку товаров первой необходимости

Европа 18 марта 2020 11:48 (UTC+04:00)
Британские ритейлеры вводят ограничения на покупку товаров первой необходимости

Одна из крупнейших в Великобритании сеть супермаркетов Sainsbury's вводит ограничения для посетителей на покупку наиболее востребованных товаров из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании Майк Куп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас достаточно продуктовых запасов, но мы ограничиваем продажу, чтобы полки магазинов были заполнены как можно дольше и чтобы как можно больше людей смогли приобрести товары", - говорится в открытом письме руководителя клиентам сети, которое приводит агентство Рейтер.

Куп указал, что с 18 марта посетители за один раз смогут купить не более трех бакалейных товаров и не более двух продуктов из категории наиболее востребованных, к которым относятся туалетная бумага, мыло и ультрапастеризованное молоко.

Ранее представитель германской торговой сети Aldi в Великобритании сообщил, что из-за повышенного спроса вследствие паники, вызванной распространением коронавируса, покупатели смогут приобретать не более четырех единиц одного товара.

С вечера 16 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране выросло более чем на четверть и достигло 1950. При этом, по оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, реальное число случаев инфицирования может достигать 55 тыс. От заболевания, вызываемого новым короноварисом, по данным на 17 марта, умер 71 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли.

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