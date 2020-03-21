В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 6113

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило в субботу о 6113 положительных тестах на наличие коронавируса, всего умерли 56 человек. Таким образом, за последние сутки число инфицированных в Швейцарии выросло на 1273, а число умерших - на 13, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Позитивные тесты получены на настоящий момент у 6113 человек, умерли 56 человек", - указывает ведомство. По данным на пятницу в стране было 4840 заразившихся коронавирусом и 43 случая с летальным исходом. Первое заболевание было зафиксировано в Швейцарии 25 февраля.

Согласно опубликованной управлением здравоохранения в субботу карте, больше всего болезнь затронула кантон Тичино, граничащий с Италией - там зарегистрировано в среднем 257,3 заболевших на каждые 10 тысяч жителей. На втором месте кантон Во (181,2). Высокая заболеваемость отмечена также в полукантоне Базель-Штадт (173), кантонах Граубюнжен (106,9), Женева (94,3) и Вале (91,3).

Правительство 20 марта ужесточило правила, касающиеся борьбы с распространением коронавируса - отныне запрещено собираться вне дома в группы больше пяти человек, следует соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. Это требование распространяется на общественные места и парки, за нарушение предусмотрен штраф. Людям старше 65 лет и всем больным рекомендовано оставаться дома. Режим чрезвычайной ситуации объявлен до 19 апреля. Усилен контроль на границах, закрыт (кроме отдельных случаев) въезд в страну жителям Австрии, Германии, Италии, Испании и Франции. Магазины, рынки, рестораны, бары, музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные центры, бассейны и катки не работают. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях. Вместе с тем в стране продолжают работу госучреждения, продовольственные магазины, аптеки, банки, гостиницы, социальные службы, почтовые отделения и автозаправки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.