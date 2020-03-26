В Италии число умерших от вызванного коронавирусом заболевания превысило 8 тыс.

Европа 26 марта 2020 22:16 (UTC+04:00)
В Италии число умерших от вызванного коронавирусом заболевания превысило 8 тыс.

Число умерших от вызванного коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за последние сутки составило 662. Общее число летальных исходов превысило 8 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС сообщили в четверг представители Департамента гражданской защиты страны.

Число заразившихся увеличилось почти на 4,5 тыс., из них 2,5 тыс. случаев приходятся только на северную область Ломбардия. Число инфицированных в Италии в настоящее время составляет 62 013. Как отметили специалисты департамента, после трех дней постепенного снижения числа заражений оно снова значительно возросло. При этом число летальных исходов сокращается на протяжении уже четырех дней после того, как за сутки умерли почти 800 человек. Число вылечившихся за последние сутки достигло почти 1 тыс.

Общее число заболевших с момента начала распространения коронавиурса в стране, включая умерших и вылечившихся (10 361 человек), составляет 80 539, что лишь на несколько сотен меньше, чем в Китае. Там общее число инфицированных составляет 81 285, при этом 74 тыс. человек продолжают в КНР лечение.

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