В Италии число умерших от коронавируса превысило 10 тыс.
Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания в Италии за последние сутки составило 889. Таким образом, общее число летальных исходов в стране с начала пандемии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в субботу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось о 9134 умерших.
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