В Италии за сутки от коронавируса умер 681 человек

Европа 5 апреля 2020 01:38 (UTC+04:00)
В Италии за сутки от коронавируса умер 681 человек

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии за сутки выросло на 681 и с начала эпидемии достигло 15 362. Такие данные распространил в субботу Департамент гражданской защиты Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенным данным, к настоящему моменту число выявленных случаев заражения составляет 88 274, на 2 886 больше, чем днем ранее. Число излечившихся достигло 20 996 человек.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 124 632. В пятницу сообщалось о 119 827 инфицированных.

Как отметили в Департаменте гражданской защиты, продолжает снижаться число пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии. "Если 27 марта новых поступлений было 120, то сегодня у нас важный рекорд: в реанимации на 74 человека меньше, чем накануне. Снижается и число летальных исходов. В конце марта мы достигли антирекорда - почти тысяча человек умерли за сутки (969). Сейчас мы спустились ниже 700 человек, что по-прежнему много, но это число продолжит снижаться", - сказал глава Департамента Анджело Боррелли.

При этом он отметил, что все эти данные дают возможность спокойнее работать больницам, но не являются поводом для ослабления карантинных мер. Темпы распространения остаются стабильными, но пока не началось снижение, что указывает на то, что пик эпидемии, если достигнут, то пока не преодолен. "Сохраняется пологая эпидемическая парабола", - отметили в Высшем институте здоровья Италии.

Число умерших от коронавируса врачей достигло 80, уточняет агентство ANSA.

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