Во Франции умерло более 8 тыс. человек, зараженных коронавирусом
Количество умерших во Франции от осложнений, вызванных новым коронавирусом, составило 8078. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении санитарно-медицинского агентства Sant publique France, подчиняющегося Министерству здравоохранения Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Агентство также сообщает, что количество выявленных случаев заражения с начала эпидемии составило 70 478 человек. По его данным, 6978 человек находятся в реанимации, 16 183 было выписано из больниц. Ранее сообщалось о 7560 умерших и 68,6 тыс. заразившихся.
Лента новостей
В Азербайджане объявлен международный онлайн-конкурс "Защитим наш мир: обычаи и традиции тюркского мира"
Эмин Гаджиев: Государство мобилизует все свои ресурсы для защиты здоровья своих граждан против распространения коронавируса в Азербайджане
Джейран Иманова: Мы должны соблюдать специальные правила карантина для поддержки нашего государства (ВИДЕО)
Рашад Ахмедов: Если мы хотим, чтобы вирус не имел серьезных осложнений, все должны обязательно оставаться дома (ВИДЕО)
Страны-члены Движения неприсоединения не признают т.н. «выборы» в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана и считают их незаконными
Тамам Джафарова: Государство делает все возможное для защиты здоровья своих граждан, минимизации социальных и экономических последствий вируса
Бахруз Гулиев: Массовые смерти в зарубежных странах сегодня должны стать уроком для безответственных людей
Ганира Пашаева: Каждый из нас должен соблюдать установленные государством правила и понимать свою ответственность