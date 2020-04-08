Еврогруппа не смогла договориться о плане восстановления экономики ЕС на €500 млрд
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) в ходе ночной видеоконференции не достигла соглашения о плане восстановления экономики ЕС после пандемии на €500 млрд. Как заявил по итогам переговоров председатель Еврогруппы Мариу Сентену, обсуждение продолжится в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"После 16 часов дискуссии мы подошли вплотную к соглашению, но пока не достигли его. Я приостановил заседание Еврогруппы до четверга", - написал он в Twitter.
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