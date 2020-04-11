В Италии измерять температуру прохожих начнут с помощью дронов

В Италии начали тестировать беспилотники, которые призваны помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает "Ридус", дроны смогут не только отслеживать людей, которые нарушают карантин, но и будут измерять температуру у прохожих, что призвано обеспечить большую информированность и поможет выявлять потенциальных заболевших.

В случае, если дрон зафиксирует отклонение температуры человека от нормы, он передаст информацию об этом полиции, которая должна будет проверить данные. Предполагается, что полагаясь на эту инфомрацию, правоохранители смогут самостоятельно измерить температуру у подозрительного прохожего.

Дроны призваны помочь полицейским в стране контролировать посещение людьми общественных мест. Они выявляют нарушителей в парках, на детских площадках, а также сообщают о тех, кто пренебрег правилами и решил прогуляться по набережной. Сообщается, что если беспилотник замечает людей в запрещенной для посещения зоне, то раздастся предупреждающий сигнал.

"Если пешеход не покинет место, то сигнал будет передан в полицию", - отмечено в заявлении.

Отметим, что по последним данным в Италии зарегистрировано более 18 тысяч смертей от коронавируса. Наиболее сложная ситуация продолжает сохраняться в Ломбардии, где проживают порядка 10 миллионов человек - здесь зарегистрировано 10 022 смертей от COVID-19.

В конце марта Россия направила в страну самолеты Минобороны для помощи в борьбе с коронавирусом. В Италию были доставлены команды российских военных специалистов и медицинское оборудование.