Глава Еврокомиссии рассчитывает на разработку вакцины против коронавируса к концу года

Европа 12 апреля 2020 13:39 (UTC+04:00)
Глава Еврокомиссии рассчитывает на разработку вакцины против коронавируса к концу года

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен надеется на то, что вакцина против коронавируса нового типа будет разработана к концу текущего года. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Две из трех многообещающих команд [ученых, ведущих разработки вакцины] находятся в Европе, - сказала фон дер Ляйен. - Они планируют уже скоро начать клинические испытания". "Затем потребуются шаги по допуску на рынок и массовому производству. Я надеюсь, что в конце года будет разработана вакцина", - сообщила глава ЕК.

"Чтобы затем можно было быстро делать прививки, мы уже сейчас говорим с компаниями о мировых производственных мощностях", - утверждала фон дер Ляйен.

"Без вакцины контакты с пожилыми людьми должны быть, насколько возможно, ограничены", - сказала она, призвав к дисциплине и терпению. "Мы вынуждены будем научиться жить с вирусом на протяжении многих месяцев, возможно, и в следующем году", - считает глава ЕК.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МИД Ирана ждет от ЕС выполнения всех обязательств по ядерной сделке после запуска INSTEX
МИД Ирана ждет от ЕС выполнения всех обязательств по ядерной сделке после запуска INSTEX
США ввели санкции против пяти иранских ученых
США ввели санкции против пяти иранских ученых
МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерных объектов в Иране
МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерных объектов в Иране
Loading Bars
Лента новостей
Водители могут получить свидетельства об обязательном страховании транспортных средств онлайн Бизнес 15:02
Известный архитектор Эльчин Алиев рассказал о "Волшебных памятниках Азербайджана" Культура 14:56
Минздрав Индонезии объявил о рекордном росте числа инфицированных и жертв коронавируса Другие страны 14:55
В Азербайджане стартовал проект по плодотворному досугу дома Социум 14:33
В Азербайджане за нарушение карантина за сутки привлечены к административной ответственности 1753 водителей Общество 14:26
В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 4,1 тыс. Европа 14:16
Меры, предпринятые Азербайджаном - это вполне ожидаемые действия серьезного и ответственного государства - сербский эксперт Политика 14:10
"Я не могу дышать, помогите мне" - специальный репортаж AzTV из больницы, где лечатся люди, инфицированные коронавирусом Общество 13:56
В журнале Mədəniyyət появилась новая рубрика о фотографах (ФОТО) Социум 13:55
Глава Еврокомиссии рассчитывает на разработку вакцины против коронавируса к концу года Европа 13:39
Завтра в Баку ожидается туман Общество 13:18
Эльшад Мирбашир оглу: Азербайджанское государство и народ в состоянии с честью выйти из любой сложной ситуации Политика 13:07
В Германии выздоровевших после коронавируса впервые стало больше, чем инфицированных Европа 12:56
Звезда "Грозового перевала" Хилари Хит скончалась от коронавируса Социум 12:35
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 15,7 тыс. Россия 12:34
Известный турецкий новостной портал опубликовал сюжет о поддержке Турции Азербайджаном в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО) Общество 12:26
Очень трогательно об опустевшем Баку… О том, что мы раньше не ценили… (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:59
Американский эксперт: Главы государств Тюркского совета показали решительность в достижении устойчивого и эффективного сотрудничества на фоне распространения коронавируса Политика 11:34
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 Турция 11:25
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) Интересное 11:23
"Тоттенхэм" может продать Кейна в "Манчестер Юнайтед" за £200 млн Спорт 11:13
Студенты UNEC показывают высокую активность в “Coursera for Campus” Общество 10:58
Хикмет Бабаоглу: Инициированный Азербайджаном чрезвычайный Саммит Тюркского совета - важное историческое событие в совместной борьбе с глобальной угрозой Политика 10:52
В Иране произошло землетрясение Иран 10:43
В Грузии от коронавируса выздоровели 60 пациентов Грузия 10:20
Абэ опубликовал видео о том, как проходит его жизнь в самоизоляции Другие страны 10:15
SOFAZ: Сегодня инвестиционный портфель фонда состоит из более надежных инструментов Энергетика 10:00
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 880 Казахстан 09:56
ВС Армении 25 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:39
РФ, Франция, Италия, США и Турция направили предложения по изготовлению спутника KazSat-2R В мире 09:28
Афганские власти освободили еще 100 заключенных талибов Другие страны 09:09
В Индии за сутки выявили свыше 900 новых случаев заражения COVID-19 Другие страны 08:51
Байден победил на праймериз в штате Аляска после выхода Сандерса из гонки США 08:35
Эксперты спрогнозировали резкое падение продаж электромобилей Транспорт 08:16
Девин Букер стал победителем турнира среди игроков НБА по компьютерной игре NBA 2K США 07:48
Мадуро сообщил, что провел телефонный разговор с генсеком ОПЕК Другие страны 07:32
В Британии разработают мобильное приложение для помощи в борьбе с коронавирусом Европа 07:15
В Бангладеш казнили убийцу первого президента страны Другие страны 06:57
Власти Венесуэлы на месяц продлили действие чрезвычайного положения из-за коронавируса Другие страны 06:40
Трамп заявил, что вскоре примет решение о снятии санитарных ограничений в США США 06:22
Ким Чен Ын наблюдал за учениями истребительно-штурмовой авиации Другие страны 06:07
"Тоттенхэм" намерен подписать защитника ПСЖ Менье Спорт 05:54
За сутки в Китае зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:26
Число задержанных в ходе беспорядков в Брюсселе выросло до 45 Европа 05:18
Сделка Москвы и Эр-Рияда позволила нефтяному сектору США избежать худшего исхода США 04:59
Спутница Ассанжа призвала освободить его под залог из тюрьмы в связи с коронавирусом Европа 04:36
Коронавирусом в Бразилии заразились уже более 20 тыс. человек Другие страны 04:10
Трамп назвал NYT лживой газетой США 04:10
Лидер КНДР провел заседание политбюро ЦК партии по вопросам внутренней политики Другие страны 03:51
Не менее 550 человек на борту авианосца Theodore Roosevelt заразились коронавирусом США 03:35
Борис Джонсон признался, что обязан врачам жизнью Европа 03:19
Вашингтон впервые в истории выделит федеральные средства сразу всем штатам США 03:02
В работе Twitter произошел сбой В мире 02:46
Сенатор США: Мы будем работать над восстановлением баланса на рынке Энергетика 02:23
В ЮАР число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи Другие страны 02:04
"Арсенал" не будет сокращать зарплаты футболистов в случае выхода в Лигу чемпионов Спорт 01:49
ВБ о макроэкономической политике Грузии в 2020 году Бизнес 01:37
Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 767 Узбекистан 01:27
Пентагон в рамках закона о продукции военного назначения обеспечит выпуск 39 млн масок США 01:05
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина Европа 00:52
В Эфиопии ввели запрет на увольнения на весь период ЧП Другие страны 00:45
Всемирный банк планирует крупномасштабный проект в Грузии Бизнес 00:24
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 120 тыс. Европа 00:19
Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек США 00:05
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 90 тыс. В мире 11 апреля 23:47
Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции Европа 11 апреля 23:35
Около 35 тысяч безработных получили единовременную выплату Общество 11 апреля 23:21
Афет Гасанова: Азербайджан внес свой вклад в развитие международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом Политика 11 апреля 23:11
Открытый чемпионат Канады по теннису среди женщин перенесен на год из-за пандемии Другие страны 11 апреля 23:02
"Бавария" летом заплатит €50 млн за трансфер футболиста "Манчестер Сити" Сане Спорт 11 апреля 22:37
Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 93 тыс. Европа 11 апреля 22:21
Центр Гейдара Алиева поддержал Турцию (ВИДЕО) Общество 11 апреля 21:51
Депутат Севиль Микаилова: Азербайджан играет важную роль в обеспечении региональной безопасности и признан международным сообществом как надежный партнер Политика 11 апреля 21:32
В Турции за последние сутки от коронавируса скончались 95 человек Турция 11 апреля 21:24
В Грузии число выздоровевших от коронавируса выросло до 57 Грузия 11 апреля 20:57
Ильяс Гусейнов: Азербайджан стремится к укреплению международного авторитета Тюркского совета Политика 11 апреля 20:52
Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 150 тыс. Европа 11 апреля 20:41
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом с Токио Другие страны 11 апреля 20:27
США обошли Италию и вышли на первое место по числу жертв пандемии США 11 апреля 20:21
Инициатива Президента Ильхама Алиева стала примером для других стран мира в контексте Тюркского совета - Бахруз Гулиев Политика 11 апреля 20:17
МИД Азербайджана продолжает виртуальные сессии Evdə Qal Mühazirələrdən Qalma (ФОТО) Политика 11 апреля 20:11
Госагентство предупредило юридических и физических лиц Общество 11 апреля 20:03
В Азербайджане за сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, 41 человек выздоровел Общество 11 апреля 19:52
Мехрибан Алиева: Сострадание, милосердие, гуманизм, щедрость, стремление совершать благие дела, быть рядом с теми, кто нуждается в помощи, были и сегодня продолжают оставаться нашими важнейшими жизненными ценностями (ФОТО) Общество 11 апреля 19:25
Обнародованы показатели буровых работ в 2019 году Энергетика 11 апреля 19:24
Фахрия Халафова выступила с инициативой новой акции "Нет коронавирусу!" (ВИДЕО) Интересное 11 апреля 19:00
Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки составило 1667 человек Россия 11 апреля 18:58
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 24 тыс. человек Европа 11 апреля 18:37
Обнародована сумма выплат Госнефтефонду международными партнерами Энергетика 11 апреля 18:14
Севиндж Фаталиева: Азербайджан ответственно относится к своей роли надежного транзитно-логистического хаба между Турцией и Центральной Азией Политика 11 апреля 18:13
Сотрудники Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева приняли участие в акции по сдаче крови (ФОТО) Общество 11 апреля 18:03
Коллективы филармонии имени Муслима Магомаева исполняют произведения Узеира Гаджибейли (ВИДЕО) Культура 11 апреля 17:59
Веселый карантин азербайджанских певцов, телеведущих и художников (ВИДЕО) Культура 11 апреля 17:48
Кабмин: Ужесточение правил изоляции становится требованием дня Общество 11 апреля 17:28
Художница из Германии обратилась к азербайджанцам: Давайте поддерживать друг друга! (ВИДЕО) Социум 11 апреля 17:08
IT GRUP Azerbaijan оказала помощь малоимущим семьям (ФОТО) Общество 11 апреля 17:05
Желаю всем врачам терпения, сил и здоровья – заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Керимова Социум 11 апреля 16:53
МВД Азербайджана о предвзятости заявлений оппозиции Азербайджан 11 апреля 16:36
Объем государственных соцрасходов в Азербайджане увеличился Финансы 11 апреля 16:27
Азер Алиев: Механизм контроля за исполнением законодательства об обязательном страховании должен соблюдаться Экономика 11 апреля 16:23
Все новости