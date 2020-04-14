Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 100 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во Франции превысило 100 тыс. Об этом во вторник сообщил генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня число выявленных случаев во Франции превысило отметку в 100 тыс. человек", - сказал он, уточнив, что "количество случаев увеличилось до 103 573".

"Что касается летальных исходов, 10 129 человек умерли в больницах с начала эпидемии, более 82% - это люди старше 70 лет, - отметил он. - 5 600 человек умерли в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях". Таким образом, по данным властей, в настоящее время количество смертей составляет 15 729 - на 762 больше, нежели в понедельник вечером.

По словам Саломона, в реанимации в настоящее время находятся 6 730 человек. "Мы наблюдаем снижение числа пациентов в реанимациях", - добавил он.

Как правило, приводимые на ежедневных брифингах данные не включают информацию из заморских территорий Франции, а также статистику по количеству умерших в квартирах и частных домах.