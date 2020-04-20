Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 200 тыс.
По меньшей мере 200 210 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В Минздраве уточнили, что 20 852 человека умерли, 80 587 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 4 266. Кроме того, за сутки из-за коронавируса в Испании умерли 399 пациентов, этот показатель стал самым низким почти за месяц. Наибольшее число летальных исходов было зафиксировано в стране 1 апреля - тогда жертвами стали 950 человек.
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