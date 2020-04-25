Количество смертей из-за коронавируса в Великобритании превысило 20 тыс.

Количество умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом превысило 20 тыс., число инфицированных приблизилось к 150 тыс. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в субботу Минздравом королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из 517 836 человек, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 148 377 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 24 апреля, 20 319 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в заявлении ведомства.

Таким образом Великобритания вошла в пятерку стран, преодолевших рубеж в 20 тыс. летальных исходов, присоединившись к США (51 949), Италии (25 969), Испании (22 902) и Франции (22 245). Количество смертей от болезни, вызванной коронавирусом, удвоилось в королевстве менее чем за две недели. Рубеж в 10 тыс. летальных исходов был преодолен 12 апреля.

Число зарегистрированных за последние сутки смертей - 813, тогда как накануне власти страны сообщили о 684 новых летальных исходах. В предыдущие 10 дней (за исключением 19 и 20 апреля) суточный показатель держался на уровне 700-800 смертей в сутки, снизившись в четверг до 616.

Как заявил в минувшую среду в парламенте глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, пик вспышки эпидемии коронавируса в Соединенном Королевстве достигнут. При этом представители британского правительства и их советники в последние дни были очень осторожны в высказываниях по вопросу о том, преодолен ли уже этот пик.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли.