Во Франции число умерших после заражения коронавирусом достигло 22 856 человек

Количество умерших после заряжания коронавирусом во Франции увеличилось за минувшие сутки на 242 человека, общее число смертельных случаев, зарегистрированных на территории страны, достигло 22 856. Такие данные на воскресенье приводит Главное управление здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации ведомства, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось за последние 24 часа на 461 и составляет в настоящий момент 124 575. По данным управления, число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации, продолжает снижаться. В настоящий момент в отделениях интенсивной терапии остаются 4 682 человека.