Гран-при Франции "Формулы-1" отменен
Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" во Франции отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают организаторы этапа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Гран-при Франции был запланирован на 26-28 июня. В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон продлил до середины июля меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Согласно расписанию, теперь ближайший этап должен пройти в Австрии 5 июля. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.
Лента новостей
Совокупный уставный капитал ведущих страховых компаний Азербайджана составляет около 200 млн манатов
Азербайджан располагает всеми возможностями для достойного отражения негативных тенденций - председатель AMFA
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении строительных работ на таможенном посту «Ханоба»
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции автодороги между погранично-пропускными пунктами «Ханоба» и «Самур»
Президенту пишут: Вы в очередной раз доказали, что Ваша цель - это защита интересов государства и граждан